Son Dakika | New York'ta büyük yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var
New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilisi, ABD’nin New York kentinde 19 katlı apartmanda büyük bir yangın çıktığını bildirdi. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda bina sakini yaşamını yitirdi.
New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilisinin aktardığına göre, ABD’nin New York kentinde 19 katlı apartmanda büyük bir yangın meydana geldi.
Çıkan yangında, şimdiye kadar 9’u çocuk 19 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Apartmanda çıkan yangında 63 bina sakinin yaralandığı, 32'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan bilgilendirmede, 911 aramasından 3 dakika sonra olay yerine ulaşıldığı ve 200'den fazla itfaiyecinin söndürme faaliyetlerine katıldığı vurgulandı.
New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan üçüncü katının üstündeki dairelerde bulunduğunu belirtti.
"EN KÖTÜ YANGINLARDAN BİRİSİ"
New York Belediye Başkanı Eric Adams gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, modern zamanlarda New York şehrinde tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri" ifadesini kullandı.
87 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
İtfaiyecilerin her katta kurbanlara rastladığını aktaran Nigro, kurbanların bazılarının kalbi ve solunumu durmuş halde binadan çıkartıldığını ifade etti. Nigro, yangını 1990 yılında eski kız arkadaşıyla tartışıp kulüpten atılan bir adamın binayı ateşe vermesiyle 87 kişinin ölümüne neden olan Happy Land Sosyal Kulüp yangınına benzetti.
Nigro, yangının binanın ikinci ve üçüncü katlarını kapsayan dubleks bir dairede çıktığını ve ekiplerin müdahale sırasında dairenin kapısını açık bulduğunu belirterek, bunun yangının hızlanmasına ve dumanın hızla yukarı katlara doğru yayılmasına neden olduğunu açıkladı.
New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan üçüncü katının üstündeki dairelerde bulunduğunu, 200 kişilik bir ekiple yangına müdahale ettiklerini açıklamıştı.
Geçen hafta Philadelphia kentindeki bir binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Yangından etkilenen çok sayıda bina sakini kurtarılmayı bekliyor.
Yaşamını yitirenler arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor.
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