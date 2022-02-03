Son dakika | Peru’da 6,8 büyüklüğünde deprem
Peru’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz maddi hasar ya da can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
Peru’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremde henüz maddi hasar ve can kaybı bildirilmediğini açıkladı.
Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde yerel saatle 10.58’de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilerek, depremin merkez üssünün ise Amazon bölgesindeki Santa Maria de Nieva şehrine 90 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Depremin ayrıca Ekvador’un güneyinde de hissedildiği açıklandı.
Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü’nden yerel yetkililer, depremde henüz maddi hasar ve can kaybı bildirilmediğini aktardı.
Ülkede son olarak 21 Kasım 2021 tarihinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 12 kişinin yaralandığı afette yüzlerce ev hasar görmüştü.
Peru, dünya üzerindeki sismik aktivitelerin yaklaşık yüzde 85’inin kaydedildiği Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede yer alıyor.
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