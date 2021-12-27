Son dakika | Rusya’da Mi-2 tipi helikopter düştü

Udmurtiya’nın yerel acil durum servisinin yetkilileri Sputnik haber ajansına açıklamalarında, “Kurtarma ekiplerimize bir helikopterin düştüğü bilgisi ulaştı. İlk belirlemelere göre düşen, Mi-2 tipi bir helikopter. Helikopterin içinde iki kişi bulunuyor. Pilot ile iletişim kurulabildi” dedi.