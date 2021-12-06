Son dakika | Rusya'dan ABD'ye: S-400 işbirliğini baltalamaya çalışıyor

06 Aralık 2021 Pazartesi, 13:23

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili işbirliğini baltalamak için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.



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