Son dakika | Rusya'dan ABD'ye: S-400 işbirliğini baltalamaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, S-400 füze savunma sistemleri üzerine ABD'nin işbirliği baltalamaya çalıştığını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 13:23
Son dakika | Rusya'dan ABD'ye: S-400 işbirliğini baltalamaya çalışıyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili işbirliğini baltalamak için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

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