Milli Savunma Bakanı Akar'da S-400 açıklaması

16 Kasım 2021 Salı, 21:04

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Çalışmalarını Anayasa ve yasalar çerçevesinde yerine getirdiklerini belirten Akar, "Egemenliğimiz, bağımsızlığımız, 84 milyonun güvenliği için görev yapmaya çalışıyoruz. Bizim buna yoğunlaşmış olmamız herhangi bir eksiklik değil, bilakis üzerinde önemle durmamız gereken bir husus." diye konuştu.

"ÖTEKİLEŞTİRİCİ DİL" VURGUSU

Bu konuda "ötekileştirici dil" kullanılmamasının önemine vurgu yapan Akar, "Siz-biz diye bir şey yok. 84 milyonun, 780 bin kilometrekare vatan toprağının bir bütün halinde savunulması, güvenliği için çalışıyoruz. Bu size göre, bana göre değil. Burada devletin organları var. Gerekli çalışmalar mevzuat çerçevesinde yapılıyor. 'Siz-biz' ayrımı yapmadan bir bütün halinde meseleye bakılmasının büyük yararı var." değerlendirmesinde bulundu.

S-400 AÇIKLAMASI

S-400 konusunda çeşitli soruların geldiğini söyleyen Akar, S-400'ün bir savunma sistemi olduğunu, bunun ne ABD ne de başkaları tarafından tenkit edilebileceğini belirtti.

Uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemini tedarik çalışmalarının hiçbir gizli gündem olmadan, açık şekilde yapıldığını dile getiren Akar, "Türkiye'ye bir hava taarruzu oldu da biz S-400'ü kullanmadık mı? Savunma sistemi bu. 'Nerede kullanacağız bunu?' Bu bir askeri konu, savunma, güvenlik konusu. Her şeyi pencere önünde, sahnede yapacak halimiz yok. Birtakım tedbirlerimiz, çalışmalarımız var. Gerektiği yerde ve zamanda kullanılacağını da herkesin bilmesi lazım. Bu konuda bir geri adım yok. Dolayısıyla bazı şeyler gizli, ülkelerin kendi milli sırlarıdır." ifadelerini kullandı.