Son dakika | Suriye'de bombalı saldırı, 3 SMO askeri yaşamını yitirdi

Suriye’nin Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı 3 asker yaşamını yitirdi.

İHA
04 Şubat 2022 Cuma, 00:20
Son dakika | Suriye'de bombalı saldırı, 3 SMO askeri yaşamını yitirdi
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Halep kentinin doğusunda yer alan Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Suriye Milli Ordusu’na bağlı 3 asker yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, SMO askerlerini taşıyan araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlatıldığını belirterek, patlama sonrası araçta yangın çıktığını ifade etti.

Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi. 

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