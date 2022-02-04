Son dakika | Suriye'de bombalı saldırı, 3 SMO askeri yaşamını yitirdi
Suriye’nin Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı 3 asker yaşamını yitirdi.
Halep kentinin doğusunda yer alan Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Suriye Milli Ordusu’na bağlı 3 asker yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklar, SMO askerlerini taşıyan araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlatıldığını belirterek, patlama sonrası araçta yangın çıktığını ifade etti.
Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.
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