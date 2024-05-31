Son Dakika... 34 suçlama vardı: Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu!

Son dakika haberi... Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:30
Son Dakika... 34 suçlama vardı: Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu!
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Trump’ın 6 haftadır devam eden 'sus payı' davasında jüri kararını verdi.

Mahkemenin 7’si erkek 12 kişilik jüri heyeti, 'sus payı' davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi" şeklinde konuştu.

Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra Trump’a verilecek ceza için 11 Temmuz 2024 tarihini belirledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.


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