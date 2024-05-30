Biden’dan siyah seçmene: Trump’ı yenmek için size ihtiyacım var

Yayınlanma: 30.05.2024 - 13:21

Güncelleme: 30.05.2024 - 13:52

ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, ülkenin kuzey doğusunda yer alan Philadelphia'da siyah seçmenleri harekete geçirmeyi amaçlayan ”Biden-Harris için Siyahi Seçmenler” mitingini tamamladı.

Biden, siyah vatandaşlarının desteği olmadan Kasım ayındaki seçimleri yeniden kazanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Başkan, Afro-Amerikan desteğinin görevde dört yıl daha kalmak için ne kadar önemli olduğuna işaret ederek "Size ihtiyacım var" dedi.

Kalabalıktan ”Dört yıl daha!” sesleri yükseldi.

Biden, ”Siyah Amerikalılar, 2020'de bize oy verdiği için Kamala ve ben ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısıyız. Siz oy verdiğiniz için Donald Trump mağlup eski başkan oldu. 2024'te sizin oylarınızla Donald Trump'ı yeniden kaybeden yapacağız" cümleleriyle alkış aldı.

Ayrıca Biden, yılbaşından bu yana yaptığı pek çok konuşmasında olduğu gibi Donald Trump'ı "dürüstlüğe, namusa ve insanlara saygılı davranmaya" inanmamakla suçladı.