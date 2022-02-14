Son Dakika: 9 yıl sonra gelen ziyaret: Erdoğan BAE'de!
Son Dakika: AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasr El Vatan Sarayı'nda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 15.40 sıralarında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi.
Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’nda Abu Dabi Federal Bakanı ve Mihmandar Bakan Tani bin Ahmed Al Zeyouidi ile Kraliyet Ailesi Üyesi, Emirin kardeşi Başkanlık İşleri Bakanı Şeyh Mansour, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve eşi Burcu Erdoğdu Tunçer, Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve eşi Aslı Alanat Kılıç ile Abu Dabi Büyükelçiliği görevlileri tarafından karşılandı.
Kasr El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temasları kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların yanı sıra barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı ‘EXPO 2020 Dubai’ye gelerek, Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat’ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.
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