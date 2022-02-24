Son Dakika: ABD, Baltık ülkelerine F-35 gönderiyor

24 Şubat 2022 Perşembe, 19:13

Reuters'ın haberine göre; Abrams tankları ve Bradley zırhlı araçlarıyla birlikte yaklaşık 500 ABD piyade askeri geçen yıl Litvanya'ya gönderildi ve nisan ayında ayrılmaları planlandı. Askerlerin ne zamana kadar kalacağı henüz belli değildi.

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