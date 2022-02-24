Son Dakika: ABD, Baltık ülkelerine F-35 gönderiyor

Son Dakika: Litvanya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Estonya ve Litvanya'ya F-35 savaş uçakları konuşlandırdığını ve bölgedeki mevcut birliklerinin kalış süresini uzattığını söyledi. Reuters'ın aktardığına göre; F-35'ler daha önce Baltık'a konuşlandırılmamıştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 19:13
Son Dakika: ABD, Baltık ülkelerine F-35 gönderiyor
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Reuters'ın haberine göre; Abrams tankları ve Bradley zırhlı araçlarıyla birlikte yaklaşık 500 ABD piyade askeri geçen yıl Litvanya'ya gönderildi ve nisan ayında ayrılmaları planlandı. Askerlerin ne zamana kadar kalacağı henüz belli değildi.

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