Son Dakika: ABD, Baltık ülkelerine F-35 gönderiyor
Son Dakika: Litvanya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Estonya ve Litvanya'ya F-35 savaş uçakları konuşlandırdığını ve bölgedeki mevcut birliklerinin kalış süresini uzattığını söyledi. Reuters'ın aktardığına göre; F-35'ler daha önce Baltık'a konuşlandırılmamıştı.
Reuters'ın haberine göre; Abrams tankları ve Bradley zırhlı araçlarıyla birlikte yaklaşık 500 ABD piyade askeri geçen yıl Litvanya'ya gönderildi ve nisan ayında ayrılmaları planlandı. Askerlerin ne zamana kadar kalacağı henüz belli değildi.
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