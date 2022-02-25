Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya ek asker gönderme emri
Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme emri verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme emri verdi.
Putin'in Batı'yı bölmeyi başaramadığını söyleyen ABD Başkanı Biden, "ABD NATO topraklarının her santimini savunacak. NATO'nun kapısı değerlerimizi paylaşan Avrupa ülkelerine açık kalacak" dedi.
İlgili Haberler
- Son dakika: Joe Biden Ukrayna'ya saldırılar sonrası Rusya'ya yaptırımları açıkladı
- Biden: 'Yıkıcı yaptırımlarda anlaştık'
- Son Dakika: ABD Başkanı Biden Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Hamile ve emziren annelere 'propolis' tavsiyesi
- Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi mezun oldu
- Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen yapımlar
- Kronik Yorgunluk Sendromu kadınlarda daha çok görülüyor
- 3 buçuk milyon, metro için onay bekliyor
- Türkiye, Avrupa Konseyi'ndeki oylamada tarafsız kaldı
- Verne ile devriâlem!
- Gençlik edebiyatında intihar! Necdet Neydim’in yazısı...
- İçimizdeki ışık! Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...
- Vitrindekiler...