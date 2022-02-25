Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya ek asker gönderme emri

25 Şubat 2022 Cuma, 23:37

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme emri verdi.

Putin'in Batı'yı bölmeyi başaramadığını söyleyen ABD Başkanı Biden, "ABD NATO topraklarının her santimini savunacak. NATO'nun kapısı değerlerimizi paylaşan Avrupa ülkelerine açık kalacak" dedi.