Biden: 'Yıkıcı yaptırımlarda anlaştık'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yapmasının ardından Biden'ın br paylaşım yaptı. Biden, "G7 yıkıcı yaptırımlarda anlaştı" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupa ülkeleri harekete geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya'ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız" demişti.
BİDEN'DAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik konseyini Ukrayna’daki gelişmeler gündemiyle topladı. Toplantı sonrası Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ulusal güvenlik konseyini topladı. Ukrayna’daki gelişmelerin gündeme geldiği toplantı sonrasında Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı.
G7 LİDERLERİ ANLAŞTI
Biden, "G7 liderleri Rusya’ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerine anlaştı" dedi.
This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w— President Biden (@POTUS) February 24, 2022
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