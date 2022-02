Biden: 'Yıkıcı yaptırımlarda anlaştık'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupa ülkeleri harekete geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya'ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız" demişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ulusal güvenlik konseyini topladı. Ukrayna’daki gelişmelerin gündeme geldiği toplantı sonrasında Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı.

Biden, "G7 liderleri Rusya’ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerine anlaştı" dedi.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w