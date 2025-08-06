Son Dakika... ABD'de askeri tesise silahlı saldırı: Can kaybı var!

ABD ordusu, Georgia eyaletinde bulunan Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırı düzenlendiğini ve can kaybı olduğunu bildirdi.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nün silahlı saldırgan nedeniyle kısmi olarak giriş çıkışlara kapatıldığı ve kayıpların olduğu bildirildi.

Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üste aktif bir silahlı saldırgan olduğu belirtildi.

Bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Olayda kayıplar olduğu belirtiliyor ve olay devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

5 ASKER VURULDU

Saldırganın kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığı bildirildi.Fort Stewart Yönetimi, daha sonra yeni bir açıklama yayınlayarak, silahlı saldırıda 5 askerin vurulduğunu belirterek, askerlere olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını ve askerlerin hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Toplum için aktif bir tehdit söz konusu olmadığını ifade eden Yönetim, kolluk kuvvetlerinin saldırganı yakaladığını belirtti. Askerlerin sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve soruşturma tamamlanana kadar ek bilgi paylaşılmayacağı ifade edildi.