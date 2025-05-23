Son Dakika... ABD'den Suriye kararı: Yaptırımlar kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın 13 Mayıs’ta duyurduğu yaptırımların kaldırılması planı kapsamında Suriye’ye yönelik Genel Lisans 25’i (GL 25) yürürlüğe koydu.

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan lisans, Suriye Yaptırımları Yönetmeliği kapsamındaki yasaklı işlemleri büyük ölçüde serbest bırakarak, ülkeye yönelik yaptırımları fiilen kaldırdı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump’ın söz verdiği gibi, Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları Suriye’ye yeni yatırımları teşvik eden adımları uygulamaya başladı. Suriye’nin barış, istikrar ve refah yolunda ilerlemesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.