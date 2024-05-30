Hamas: 'Saldırıların durması halinde kapsamlı anlaşmaya hazırız'

Yayınlanma: 30.05.2024 - 20:58

Güncelleme: 30.05.2024 - 21:04

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazır olduğunu duyurdu.

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