Hamas: 'Saldırıların durması halinde kapsamlı anlaşmaya hazırız'
Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazır olduğunu duyurdu.
Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazır olduğunu duyurdu.
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