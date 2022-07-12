ABD, IŞİD liderini etkisiz hale getirdi
ABD'nin, Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırısında terör örgütü IŞİD lideri etkisiz hale getirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki lideri ve IŞİD'in dört liderinden biri olan Mahir el-Agal'ın öldüğünü bildirdi.
CENTCOM açıklamasında, Mahir El Agal'ın Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Agal'ın yanındaki üst düzey bir IŞİD üyesinin de de ağır şekilde yaralandığı belirtildi.
CENTCOM sözcüsü Joe Buccino, "Bu saldırı, CENTCOM'un bölgeye olan sarsılmaz bağlılığını ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini teyit ediyor. DEAŞ, ABD ve bölgedeki ortakları için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. CENTCOM bölgedeki yeterli ve sürdürülebilir varlığını sürdürüyor ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymaya devam edecek" dedi.
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