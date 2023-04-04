Son dakika... ABD siyasetinde tarihi anlar: Trump resmen gözaltında

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 20:32

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 21:35

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi’ne geldi.

Trump’ın hakim karşısına çıkacağı Manhattan Ceza Mahkemesinin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla dolmuştu.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, Florida’daki malikanesinden dün New York’a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti.

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.

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