Son Dakika: ABD, Ukrayna'ya Patriot gönderiyor
Son dakika gelişmesi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Pakize Suda yaşamını yitirdi
- Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı
- Sedat Peker'den video yanıtı
- Gizli tarikatlar raporunda karar çıktı
- 'Erdoğan’ın seçim gündemidir'
- Yeni asgari ücret çıkışı: O rakam sorulunca...
- Ongun'dan yandaş gazeteci yanıt
- Eğitime kar engeli, bu ilçelerde okullar tatil
- ‘Oyuna girerim’in perde arkası
- Arınç'tan HDP açıklaması: 'Gözünüz aydın'