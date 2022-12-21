Son Dakika: ABD, Ukrayna'ya Patriot gönderiyor

Son dakika gelişmesi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 20:25
Son Dakika: ABD, Ukrayna'ya Patriot gönderiyor
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler