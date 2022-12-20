MSB: Ukrayna'daki 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya'nın saldırılarının ardından hava sahası kapatılınca Ukrayna'da bekleyen askeri kargo uçaklarının Borispol Havalimanı'ndan havalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 19:11
MSB: Ukrayna'daki 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır
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Rusya'nın saldırısının ardından insani yardım ve Ukrayna'da kalan vatandaşların tahliyesi için gönderilen askeri nakliye uçakları Türkiye'de dönüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 2 tane A400M tipi askeri nakliye uçağının Kiev'deki Borispol Havalimanı'na gönderildiği ve hava sahasının kapatılmasının ardından Ukrayna'da kaldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır" ifadeleri kullanıldı ve uçakların görüntülerine yer verildi. 


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