Son Dakika: ABD'de silahlı saldırı: En az 6 ölü, 9 yaralı

03 Nisan 2022 Pazar, 15:33

ABD polisi tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Şu an [kurbanların] son durumları bilinmiyor [...] Lütfen bölgeden uzak durun, çünkü büyük bir polis gücü olay yerinde kalacak ve olay yeri [çatışma riski açısından] aktif olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi. Henüz herhangi bir tutuklama gerçekleşmediği bildirildi.

"SİLAH SESLERİ EŞLİĞİNDE KOŞAN İNSANLAR"

AP'nin haberine göre, Twitter'da yayımlanan bir videoda, arka planda silah sesleri eşliğinde sokakta koşan insanlar görülüyordu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekibi sevk edildiği kaydedildi.

Bir ay önce yine Sacramento'daki bir kilisede etrafa gelişigüzel ateş açan bir saldırgan, üç çocuğu öldürmesinin ardından intihar etmişti.