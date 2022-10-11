Son Dakika: ABD'den F-16 kararı: Türkiye’ye satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı

11 Ekim 2022 Salı, 21:51

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısında, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için "Yunanistan hava sahasına yönelik sürekli ihlallerde kullanılmayacağı" şartı konulmuş, Türkiye teklife tepki göstermişti.

Tasarının Senato'ya sunulan halinde Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan düzenlemeler çıkarıldı.

BIDEN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Rusya'dan S-400 satın aldıktan sonra F-35 programından çıkarılan Türkiye, geçen yıl ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve F-16'lar için 80 adet modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden’ın birkaç ay önce yeşil ışık yaktığı Türkiye’ye F-16 satışı, ABD yönetimi içinde itirazlara yol açmıştı.

Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, 30 Haziran'daki basın toplantısında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresi'nden onay alabileceklerini söylemişti.

Biden, "(Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum" demişti.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bir grup Senatör, Biden'a gönderdikleri mektupta bu desteği eleştirmişti.