Son Dakika... ABD'li Büyükelçiden F-16 mesajı: Ön inceleme sürüyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye tedarik edilmesi beklenen F-16 savaş uçakları konusunda ön incelemenin sürdüğünü açıkladı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının tedariki ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Habertürk'ün aktardığına göre Jeff Flake, F-16 konusunda ön incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
“ABD yönetimi F-16 satışı konusunda Kongre ile çalışacak. Ön inceleme sürüyor, teknik sürece tarih veremem.”
“F-16 satışının, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya onayı ile ilgisi yok.”
“(Suriye) Türkiye ile diyalog sürüyor.”
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