Son Dakika: ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Yunanistan açıklaması

18 Ekim 2022 Salı, 11:03

ABD Ankara Büyükelçisi Flake, "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'Hayır'. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki işbirliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır" dedi.

"TÜRKİYE VE YUNANİSTAN İLE PAYLAŞTIĞIMIZ BAŞLICA HEDEF..."

Flake, başlıca hedefin bölgede barış ve güvenliğin sağlanması olduğunu kaydederek, "Şu anda ortak çabalarımız, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklanmaktadır. Türkiye, özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak ve Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürmektedir. Yunanistan ile savunma alanındaki işbirliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz, Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.