FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

AA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 12:39
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yaptığı kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin FETÖ üyeliği suçundan dosyasının olduğu belirlendi.


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