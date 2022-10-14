FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

AA
14 Ekim 2022 Cuma, 12:45
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen M.H.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.


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