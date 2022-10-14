FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen M.H.A. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
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