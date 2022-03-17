Son Dakika: ABD'nin Rusya ve Belarus'a yönelik yasa tasarısı onaylandı

Son dakika gelişmesi... ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 23:08
Son Dakika: ABD'nin Rusya ve Belarus'a yönelik yasa tasarısı onaylandı
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