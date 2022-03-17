Son Dakika: ABD'nin Rusya ve Belarus'a yönelik yasa tasarısı onaylandı
Son dakika gelişmesi... ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.
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