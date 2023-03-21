Son dakika... Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’da yer alan Hindukuş Dağları bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 20:10
Son dakika... Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem
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