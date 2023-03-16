Son Dakika: Türkiye- İran sınırında deprem: Van'dan da hissedildi

Son dakika haberi.... İran sınırları içinde kalan Batı Azerbaycan'da 14.47'de, 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 15:01
Son Dakika: Türkiye- İran sınırında deprem: Van'dan da hissedildi
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İran'ın sınırları içinde yer alan ve Batı Azerbaycan olarak adlandırılan bölgede 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye sınırına oldukça yakın bölgedeki sallantılar Van'dan da hissedildi.

 Deprem saat 14:47'de 15 metre derinliğinde gerçekleşti.


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