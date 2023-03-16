Son Dakika: Türkiye- İran sınırında deprem: Van'dan da hissedildi
Son dakika haberi.... İran sınırları içinde kalan Batı Azerbaycan'da 14.47'de, 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.
İran'ın sınırları içinde yer alan ve Batı Azerbaycan olarak adlandırılan bölgede 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye sınırına oldukça yakın bölgedeki sallantılar Van'dan da hissedildi.
Deprem saat 14:47'de 15 metre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2023
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Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [69.44 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-03-16
Saat:14:47:13 TSİ
Enlem:38.476 N
Boylam:45.21 E
Derinlik:15.25 km
Detay:https://t.co/Cix9OkQLBE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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