Son Dakika: Türkiye- İran sınırında deprem: Van'dan da hissedildi

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 15:01

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 15:10

İran'ın sınırları içinde yer alan ve Batı Azerbaycan olarak adlandırılan bölgede 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye sınırına oldukça yakın bölgedeki sallantılar Van'dan da hissedildi.

Deprem saat 14:47'de 15 metre derinliğinde gerçekleşti.