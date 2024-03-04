Son dakika: Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i telefon ile arayarak doğum gününü kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:14
Son dakika: Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.


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