Son dakika: Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i telefon ile arayarak doğum gününü kutladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 4, 2024
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.
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