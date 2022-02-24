Son Dakika: Ankara'da gündem Rusya-Ukrayna: Art arda açıklamalar

24 Şubat 2022 Perşembe, 14:04

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bu saldırı, Minsk Mutabakatları'nı ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."

BEŞTEPE'DEN AÇIKLAMA

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da gerçekleştirilen 'Güvenlik Zirvesi' sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alındı.

Zirvede, Rusya'nın Minsk Mutabakatları'nı ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye’nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.