Son Dakika: Ankara'da gündem Rusya-Ukrayna: Art arda açıklamalar
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın askeri müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Bu saldırı, Minsk Mutabakatları'nı ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir" dedi. Öte yandan, Beştepe'den yapılan açıklamada, "Saldırı uluslararası hukuku ihlal ediyor, kabul edilemez" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" denildi.
Bakanlık açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Bu saldırı, Minsk Mutabakatları'nı ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."
BEŞTEPE'DEN AÇIKLAMA
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da gerçekleştirilen 'Güvenlik Zirvesi' sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alındı.
Zirvede, Rusya'nın Minsk Mutabakatları'nı ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye’nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
En Çok Okunan Haberler
- Aksoy: Suçsuzluğum kanıtlandı, göreve iadeyi bekliyorum
- 'Erken yaşta hayvan beslemek alerji riskini azaltıyor'
- Bebeklerde 'katılma' nedir? İlk yardım nasıl olmalı?
- Maydanozun 14 faydası
- Yaşar Kemal... İnsanlığın sevdalısı, sözün büyücüsü!
- Kahramanımız İnce Memed!
- Doğumunun 101. yılında Bedia Akarsu
- Ölümünün 80. Yılında Stefan Zweig ve dünün Viyanası!
- Yaşmut: ‘Günümüzde polisiye sistemle hesaplaşıyor!’
- Tufan Kıymaz: Stoacılık, temelde bir yaşam felsefesidir