Son dakika... Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem!
Arjantin'in güneyinde büyük bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 7.4 olarak duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre Arjantin’in güneyindeki Ushuaia şehrinin 219 kilometre açıklarında Drake Boğazında yerel saatle 08.58 sıralarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yer yüzeyinin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
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