Son dakika: Azerbaycan'dan Karabağ'a operasyon
Son dakika... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da terörle mücadele operasyonları başlatıldığını duyurdu.
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yasa dışı faaliyetlerde bulunan silahlı Ermeni grupların döşediği bir mayın daha infilak etti.
Azerbaycan Karayolları Devlet Dairesi çalışanlarının mayın patlaması sonucu 2 kurum çalışanı hayatını kaybetti. Kurum çalışanlarının patlama sonucu hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine giden polis aracının geçişi sırasında da mayın patladı.
Patlama sonucu 6 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Provokasyonları bastırmak" ve Dağlık Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı etnik Ermeni birliklerini bölgeden çıkarmak amacıyla "Karabağ'da terörle mücadele operasyonları" başlatıldığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karabağ'daki terörle mücadele operasyonları hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine bilgi verildi" denildi.
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