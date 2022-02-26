Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.
Akar'ın görüşmesinin yanı sıra bugün ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.
ERDOĞAN-ZELENSKI
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan'ın Ukrayna liderine "Bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çaba gösteriyoruz" dediği ifade edildi.
Görüşmenin ardından Twitter'dan teşekkür mesajı yayınlayan Zelenski, "Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması bugün, Ukrayna için askeri ve insani destek olarak son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak" dedi. Ancak konuyla ilgili bilgisi olan bir Türk yetkili Reuters'e verdiği demeçte, Türkiye'nin Çanakkale ve İstanbul boğazlarını Rus gemilerine kapatma kararı almadığını söyledi.
ÇAVUŞOĞLU-LAVROV
Öte yandan Çavuşoğlu ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Ukrayna'da askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.
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