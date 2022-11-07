Son Dakika... Başpiskopos 2. Hrisostomos yaşamını yitirdi

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos, bu sabah hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 09:47
Son Dakika... Başpiskopos 2. Hrisostomos yaşamını yitirdi
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos hayatını kaybetti.

Rum radyosu ve medyası, doktorlarının, 4 yıldır kanserle mücadele eden II. Hrisostomos’un ölüm saatini 06.40 olarak açıkladığını duyurdu.

II. Hrisostomos’un “tahtının vekili” Baf Metropoliti Yeorgios’un Sen Sinod Meclisi’ni toplayacağı, diğer bağımsız Ortodoks Kiliselerinin başlarına haber verileceği ve cenazesinin halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.


Başpiskopos 2. Hrisostomos Son dakika

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