Son dakika... BBC Muhabiri Hugo Bachega Kiev'deki patlamalara canlı yayında yakalandı
Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir BBC muhabiri Hugo Bachega, bölgedeki patlamalara canlı şahit oldu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir BBC muhabiri Hugo Bachega, Kiev'deki patlamalara canlı yayın sırasında tanık oldu.
Patlamalar esnasında Bachega, bölgedeki son duruma ilişkin canlı yayın bağlantısı gerçekleştiriyordu.
BBC muhabiri Bachega, patlama seslerinin ardından mikrofonu bırakarak ekrandan uzaklaştı.
Canlı yayın bağlantısı aniden sona erdirildi.
Rusya dün geceden bu yana Zaporijya, Dnipro ve Mykolaiv’e saldırılar düzenledi. Bu sabah da Kiev’de peş peşe patlamalar yaşandı.
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