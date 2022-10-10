Son dakika... BBC Muhabiri Hugo Bachega Kiev'deki patlamalara canlı yayında yakalandı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 09:32

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir BBC muhabiri Hugo Bachega, Kiev'deki patlamalara canlı yayın sırasında tanık oldu.

Patlamalar esnasında Bachega, bölgedeki son duruma ilişkin canlı yayın bağlantısı gerçekleştiriyordu.

BBC muhabiri Bachega, patlama seslerinin ardından mikrofonu bırakarak ekrandan uzaklaştı.

Canlı yayın bağlantısı aniden sona erdirildi.

Rusya dün geceden bu yana Zaporijya, Dnipro ve Mykolaiv’e saldırılar düzenledi. Bu sabah da Kiev’de peş peşe patlamalar yaşandı.