Son dakika: SHGM'den 'Belarus' açıklaması

12 Kasım 2021 Cuma, 11:24

Türk Hava Yolları (THY) ve Belaruslu havayolu şirketi Belavia, göç krizi nedeniyle Belarus'un başkenti Minsk'e yapılan uçuşlara Suriye, Irak ve Yemen vatandaşları artık kabul etmeyecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), "Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak Ülkemiz havaalanlarından Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır. Söz konusu uygulama ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacaktır" açıklamasında bulundu.

Söz konusu uygulama ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacaktır. — Sivil Havacılık GM (@SHGM) November 12, 2021

BELARUS'TAN AÇIKLAMA

Belarus devletine ait havayolu şirketi Belavia tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Yetkili Türk makamlarının kararı doğrultusunda, 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlara Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları kabul edilmeyecektir" denildi.

A teraz Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego Turcji wydala zakaz sprzedazy biletów dla obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, udajacych sie na Bialorus.



Zakaz dotyczy zarówno Turkish Airlines jak i Belavii oraz wszystkich lotnisk. Obowiazuje do odwolania. https://t.co/EaJfx0OrOk — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 11, 2021

Açıklamada, yasağa tabi yolcuların bilet paralarını geri alma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kararın Ankara'nın talebi üzerine alındığı kaydedildi.

İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Polonya-Belarus sınırında bekleyen binlerce sığınmacıyla ilgili gerginlik sürerken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 'gizli ibareli' kurum içi belgesinde kaçakçılık şebekelerinin işleyişi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Söz konusu belgelerde THY ile ilgili iddialara da yer verilmişti.

Alman "Die Welt" gazetesinin belgeye dayandırdığı haberinde, "Belarus havayolları şirketi Belavia'nın Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde haftada 4 ila 7 uçuş düzenleyerek her uçuşta 180'er göçmeni İstanbul'dan Minsk'e taşıdığı" öne sürülmüştü.

Aralarında "Bild"in de bulunduğu Alman medya kuruluşlarında, Türkiye'nin THY aracılığıyla göçmenleri Belarus'a taşıyarak Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya destek olduğu yönünde iddialar yer almış, THY ise söz konusu haberleri yalanlamıştı.

AB'DEN DE AÇIKLAMA

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise dün yaptığı açıklamada, "AB, insan kaçakçılığı konusunda faaliyet gösteren üçüncü ülke havayollarını kara listeye almak da dahil olmak üzere nasıl yaptırım uygulanacağı konusunu düşünecek" ifadelerini kullanmıştı.

Von der Leyen, Josep Borrell ve Margaritis Schinas'ın, Minsk'e uçuşları durdurmaları için Ermenistan, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de seyahat edeceklerini de sözlerine eklemişti.