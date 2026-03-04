Beyaz Saray 'işbirliği yapmayı kabul ettiler' dedi: İspanya'dan jet yalanlama geldi!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya hakkında yaptığı açıklamada, "Dün Trump'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler" ifadeleri kullandı.

Leavitt'in bu açıklamasının ardından, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares söz konusu ifadeleri 'kesin bir dille' yalanladı.

İspanyol basınına konuşan Albares, "İspanyol hükümetinin Ortadoğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu değişmedi" ifadelerini kullandı.

Albares, Leavitt'in neye atıfta bulunduğuna dair "hiçbir fikri olmadığını" söyleyerek "Bir anlaşma, ikili bir mutabakat var ve bu ikili anlaşmanın çerçevesi dışında, İspanya'nın egemen üslerinin kullanımı olmayacak. İspanya, kendi dış politika kararlarını alan egemen bir ülkedir" dedi.

Albares, Trump'ın tehdidinden endişe duymadığını belirterek, "İspanya'ya yönelik her türlü baskı, tüm Avrupalılara yönelik bir baskıdır ve onların dayanışmasına sahibiz" dedi.

ABD Başkanı Trump, İspanya'nın İran'a yönelik saldırılarda üslerini kullanıma kapattığını söyleyerek, İspanya'yı 'ambargo' ile tehdit etmişti. Trump “İspanya şu an berbat durumda. Hazine Bakanı Scott Bessent’a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim” ifadelerini kullanmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise buna "İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak. Bölgedeki ülkelerle barış ve diplomasi için beraber çalışacağız. İnsanlığın felaketi böyle başlar. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz" cevabını vermişti.