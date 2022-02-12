Son dakika: Biden ve Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Dünyanın kilitlendiği Ukrayna krizi devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi başladı.
Ukrayna-Rusya krizinin sürdüğü sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasında telefon görüşmesi başladı.
Kremlin, iki lider arasındaki telefon görüşmesi talebinin ABD Başkanı Biden'ın talep ettiğini belirtmişti.
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