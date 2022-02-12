Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'nca, güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesi gerektiği bildirildi.
Türkiye'nin, Ukrayna'daki güvenlik durumunu yakından takip ettiği belirtilen duyuruda, "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahatten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Duyuruda, vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri alması ve mecburi seyahatleri öncesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile temas kurmaları önerildi.
Ayrıca acil durumlarda Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin +380632114765 ve +380632557748 numaraları ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin +90 312 292 29 29 hattı ile irtibata geçilebileceği belirtildi.
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