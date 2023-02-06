Son dakika... Biden'dan deprem talimatı
Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın açıklamalarına ek açıklamada bulundu. ABD Başkanı Biden, "Her türlü yardımı sağlama talimatını verdim" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yaptığı açıklamada “Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim” dedi.
Türkiye’de 10 ili etkileyen, Suriye başta olmak üzere çevre ülkeleri etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.
ABD Başkanı, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türkiye ve Suriye’de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler ve yıkıntıdan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim” dedi.
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