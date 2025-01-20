Son Dakika... Biden'dan son dakika hamlesi: Aile üyelerini affetti!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 20:20

Güncelleme: 20.01.2025 - 20:45

ABD’nin eski Başkanı Joe Biden, görevinin sona ermesine dakikalar kala aile üyeleri için önleyici af çıkardı.

Biden şunları söyledi:

"Ailem, yalnızca bana zarar verme arzusuyla motive edilen amansız saldırılara ve tehditlere maruz kaldı, en kötü türden partizan siyasete. Ne yazık ki, bu saldırıların sona ereceğine inanmak için hiçbir nedenim yok. Bu yüzden James B Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T Owens ve Francis W Biden'ı affetmek için anayasa kapsamındaki yetkimi kullanıyorum."

ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimini kazanan Donald Trump yemin ederek resmen göreve başladı. Trump yemin töreninin ardından ABD'nin 47. başkanı olarak ikinci dönem görevine başladı.