Son dakika... Blinken açıkladı: ABD'den Kiev kararı
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Birçok ülke personelini Ukrayna'dan çıkarırken, birçok havayolu şirketi de ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bir açıklama yaparak, başkent Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'ni, "artan güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.
SINIRDAKİ YIĞINAĞA DİKKAT ÇEKTİ
Blinken, "Rus güçlerinin (sınıra) dramatik şekilde yığınak yapması sebebiyle Kiev'deki elçilik operasyonlarımızı geçici olarak Lviv kentine taşıma sürecindeyiz" ifadesini kullandı.
Amerikan büyükelçiliğinin Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinden çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Blinken, elçiliğin Ukrayna yönetimiyle temas halinde diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi.
Rusya'nın gerginliği artırmaya devam ettiğini savunan Blinken, diplomatik süreçlerin işletilmesine halen açık olduklarını belirtti.
16 ŞUBAT'I İŞARET ETTİ
Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylemişti.
ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'yı olası bir işgal durumunda 'bedel ödemekle' tehdit etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna NATO’ya girerse Rusya ile NATO arasında savaş çıkar" diyerek kırmızı çizgilerini ortaya koymuştu.
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