Son Dakika: Blinken: 'Rusya her an saldıracak potansiyele sahip'

12 Şubat 2022 Cumartesi, 10:42

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın diplomasiyi veya işgal etmeyi de seçse ABD'nin her şekilde hazırlıklı olduğunu söyledi.

Blinken, ayrıca ABD'nin öneri sunduğunu ancak Rusya'nin henüz bir resmi yanıt vermediğini belirtti.

"RUS DİPLOMATLAR UKRAYNA'YI TERK EDİYOR"

Öte yandan Rus devlet haber ajansı RIA Novosti tarafından bugüne servis edilen haberde, Rus diplomatların Ukrayna'yı terk ettiğini kaydedildi.

Ajansa konuşan ismi belirtilmeyen bir kaynak, "Ukrayna vatandaşlarının açıklamalarına göre, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlileri Rusya'ya gitmeye başladı" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...