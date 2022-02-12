Son Dakika: Blinken: 'Rusya her an saldıracak potansiyele sahip'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklamasında "Şu anda Rusya Ukrayna'ya her an saldıracak potansiyele sahip. Umarım bunu yapmazlar ve diplomasiyi tercih ederler. Putin hangi yolu izleyeceğine karar verecek, biz ve müttefiklerimiz her iki yola da hazırız" dedi

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 10:42
Son Dakika: Blinken: 'Rusya her an saldıracak potansiyele sahip'
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın diplomasiyi veya işgal etmeyi de seçse ABD'nin her şekilde hazırlıklı olduğunu söyledi.

Blinken, ayrıca ABD'nin öneri sunduğunu ancak Rusya'nin henüz bir resmi yanıt vermediğini belirtti.

"RUS DİPLOMATLAR UKRAYNA'YI TERK EDİYOR"

Öte yandan Rus devlet haber ajansı RIA Novosti tarafından bugüne servis edilen haberde, Rus diplomatların Ukrayna'yı terk ettiğini kaydedildi.

Ajansa konuşan ismi belirtilmeyen bir kaynak, "Ukrayna vatandaşlarının açıklamalarına göre, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlileri Rusya'ya gitmeye başladı" dedi.

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