Son Dakika: ABD: Rus güçleri Ukrayna'da 'savaş suçları' işliyor
Son dakika gelişmesi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'daki savaşta yaşanan sivil kayıpları ve Rusya'nın saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Başından beri Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef alan saldırılarını takip edip bunları belgeleriyle kayıt altına almaya çalıştıklarını belirten Blinken, daha önce birçok kez "sivilleri hedef almak savaş suçudur" şeklinde açıklama ve değerlendirme yaptıklarını ifade etti.
Blinken, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki hastane ve tiyatro binalarının vurulmasını örnek göstererek, "Putin'in güçleri bu taktikleri, halkın direnişini kırmak için bombardımanları yoğunlaştırdıkları Grozni ve Halep'te de kullanmıştı" yorumunu yaptı.
Ukrayna'nın farklı bölgelerinde sivilleri ve sivil yaşam alanlarını hedef alan çok sayıda Rus saldırısının kamuya açık ya da istihbarat kaynaklarından dikkatli şekilde incelenerek belgelendiğini belirten Blinken, "Geçen hafta ABD'li yetkili uzmanların Ukrayna'daki potansiyel savaş suçlarını belgelemek üzere çalıştıklarını söylemiştim. Bugün elimizdeki mevcut bilgiler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediği değerlendirmesine ulaştığını açıklıyorum" ifadelerini kullandı.
Blinken ayrıca, savaş suçlarını işleyenlerin hesap vermesini sağlamak üzere gerekli adımları atacaklarını da sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftaki bir açıklamasında "Putin'in savaş suçlusu" olduğunu savunmuş, Blinken da bu açıklamaya tamamen katıldığını dile getirmişti.
Moskova yönetimi ise Ukrayna'da sivilleri hedef aldıkları iddialarının asılsız olduğunu savunmuştu.
İlgili Haberler
- Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: Rusya uluslararası hukuku alenen ihlal etti
- Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması
- Avustralya, Rusya ve Çin'in uzaydaki tehdidine karşı yeni "Uzay Komutanlığı" oluşturdu
Video Haberler
- Öğretmen kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
- Marmara'daki depremler İstanbul depremini tetikler mi?
- Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirild
- 'Kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatına soruşturma
- AKP ve MHP'nin teklifine sert çıktı
- Yemeksepeti işçilerinden Nevzat Aydın'a suç duyurusu
- Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutukland
- Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı
- Çaldıkları kumaşı sahibine satmaya kalktılar
- Kavgada yaralandı hastanede vurularak öldü
En Çok Okunan Haberler
- Öğretmen kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
- Rus kozmonot kıyafetini değiştirdi
- Kayıp üniversite öğrencisi Furkan'dan acı haber
- Şekerin alternatifi: İşte stevia bitkisi (şeker otu)
- Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor
- Blinken açıkladı! ABD'den Rusya kararı
- WikiLeaks'in kurucusu Assange hapishanede evlendi
- NATO, 4 ülkeye ek savaş grupları konuşlandıracak
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Instagram ve Facebook’a erişim sorunu