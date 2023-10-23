Son dakika... Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, Bulgaristan'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:00
Son dakika... Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 7.66 km olarak ölçüldü.


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