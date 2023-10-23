Son dakika... Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, Bulgaristan'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bulgaristan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 7.66 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 23, 2023
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Hisar, Filibe (Bulgaristan) - [168.06 km] Merkez (Edirne)
Tarih:2023-10-23
Saat:14:47:10 TSİ
Enlem:42.532 N
Boylam:24.591 E
Derinlik:7.66 km
Detay:https://t.co/9qqR3uStEF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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