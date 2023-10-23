Yayınlanma: 23.10.2023 - 10:36

Güncelleme: 23.10.2023 - 10:36

23 Ekim 2011 Van depreminde hayatını kaybeden yurttaşlar bugün anılıyor. Türkiye'yi derinden sarsan bu afet 12. yılında deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Peki, Van depremi kaç saniye sürdü, saat kaçta oldu? Van depremi kaç şiddetinde oldu? Van depreminde kaç kişi öldü? İşte ayrıntılar...

VAN DEPREMİ NEREDE, SAAT KAÇTA OLDU?

Deprem, 23 Ekim 2011'de, saat 13.41'de, Van'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyü.

VAN DEPREMİNİN KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmişse de moment şiddeti büyüklüğü 7.2Mw büyüklüğündeki deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçmişti.

VAN DEPREMİ KAÇ DAKİKA, SANİYE SÜRDÜ?

Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde, İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen depremde binalar yıkıldı, elektrik ve telefon hatları kesildi. Deprem 25 saniye sürdü.

VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

23 Ekim 2011 Van depreminde resmî raporlara göre 644 ölüm, 1.966 yaralanma oldu.

28 Ekim günü sabah saatlerinde AFAD'dan yapılan açıklamada; Van ili Merkez ilçesi, köyleri ve Erciş ilçesi merkez mahallelerinde TSİ 09:30 itibarıyla 10.621 binanın incelendiği; 5739 binanın hasarlı ve oturulmaz, 4882 binanın hasarlı ancak oturulabilir olduğu ve tespit çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Deprem nedeniyle toplam 2262 bina yıkıldı.

SON 100 YILDA TÜRKİYE'DE YAŞANAN BÜYÜK DEPREMLER

27 Aralık 1939 Erzincan Depremi 7.9

24 Kasım 1976 Çaldıran Depremi 7,5

17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi 7.4

12 Kasım 1999 Düzce Depremi 7.2

1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi 6,4

23 Ekim 2011 Van Depremi 7.2

24 Ocak 2020 Elazığ Depremi 6.6

30 Ekim 2020 İzmir Seferihisar Depremi 6,6

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi 7.7 ve 7,6