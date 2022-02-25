Son dakika: Çin'den Rusya'ya yaptırım kararı!

25 Şubat 2022 Cuma, 18:58

Rusya’nın Ukrayna saldırısı devam ederken, Kiev ve Moskova’dan "müzakere" açıklamaları art arda geliyor. Peki, durum bu noktaya nasıl geldi? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in asıl hedefi ne?

Gerginlik devam ederken Rusya'nın en yakın müttefiklerinden Çin'den, Moskova'ya yaptırım kararı geldi. Yaptırımlar Rusya'nın mali kaynaklarını hedef alıyor.

RUS EMTİALARINA FİNANSMAN KISITLAMASI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Çin kamu bankalarının bazı önlemlerine dair Bloomberg News'te şu ifadeler yer aldı:

*Çin kamu bankaları Rus emtialarına finansman sağlanmasını kısıtladı

*Çin'in en büyük kamu bankalarından en az ikisi Rus emtialarının alımı için finansman sağlanmasını kısıtladı

*Çinli Industrial & Commercial Bank Of China, Ukrayna işgalinin ardından akreditif vermeyi durdurdu

KİEV'DE SON DURUM

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor. Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.

Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.

ZELENSKİ'DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, “Ukrayna'nın her yerinde çatışmalar sürüyor. Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” mesajı vermişti.

Zelenskiy, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret ederek, "Eminim ki hepiniz görüyorsunuz, tüm Avrupa görüyor. Ama biz tam anlamıyla bir şey yapacağınızı görmüyoruz. Ukrayna'ya bu kadar yavaş yardım ederken nasıl kendinizi koruyacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.