Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

İHA
20 Eylül 2022 Salı, 17:35
Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunuyor.

Dün de birçok liderle görüşen Erdoğan, ABD'deki diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Erdoğan, bugün de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.


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