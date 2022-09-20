Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunuyor.
Dün de birçok liderle görüşen Erdoğan, ABD'deki diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Erdoğan, bugün de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- Sedat Peker ne planlıyordu?