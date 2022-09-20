Yeşim Salkım hakkında 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla hapis talebi

20 Eylül 2022 Salı, 16:34

SİSİ lakaplı Seyhan Soylu avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak sanatçı Yeşim Salkım hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Salkım hakkında soruşturma başlattı.

tv100'den Halil Yılmaz'ın haberine göre soruşturma kapsamında tanıklar ve şüpheli sıfatındaki Salkım dinlendi. Salkım, savcıya verdiği ifadesinde Soylu'nun kendisine husumet beslediğini belirtti. Salkım, beyanında “Kesinlikle hakaret etmedim. Şikayetçi Seyhan Soylu’nun son zamanlarda hakkımda söylediği sözler nedeniyle tedbir kararı aldırdım. O da karara uymadığı için 4 gün tazyik hapsi yattı bu yüzden bana husumet besliyor. Bu nedenle iftira atmış olabilir” ifadelerini kullandı.

8 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

İddianamede Salkım’ın sözlerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğuna kanaat getirildi. Adalet Bakanlığı’nın da suç itibariyle Salkım hakkında kovuşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, Salkım’ın “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuksuz yargılanacak sanık Yeşim Salkım 8 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.