Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü!
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken'ın, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik ettiği bildirildi.
Görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları da ele alındı.
Her iki bakan ise, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurguladı.
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